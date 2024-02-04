В Белгороде произошло аварийное отключение света: несколько микрорайонов погрузились в темноту. Фото

В Белгороде на центральных улицах города произошло "аварийное отключение электроэнергии". Сообщается о "технических нарушениях в сети".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, "специалисты уже приступили к переключению".

Отсутствует электроэнергия в центре по ул. 60 лет Октября, Спортивной, Губкина, Газовиков, Сургутской, Буденного, а также в спальных микрорайонах "Новый-1" и "Новый-2".

"В течение 1-1,5 часов все восстановят", – пообещал Демидов. Однако в местных пабликах сообщили, что свет был возвращен только на одну улицу. Также люди жалуются на тарифы, которые, как им считается, совершенно не отвечают энергетической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. След, покинувший самолет во время падения, простирается примерно на 500 метров.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, упомянутый Ил-76 мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых могли использовать как живой щит. Реакция же РФ и обстоятельства катастрофы были провокационными.

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