В Белгородской области пожаловались на атаку дронов, виднелся дым. Видео

В России пожаловались на атаку беспилотников на Белгород и область. Сначала местные власти сообщили о поражении средствами ПВО 12 дронов на подлете к облцентру, тогда как в минобороны РФ заявили о сбитии трех БпЛА и отсутствии пострадавших и разрушений.

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Несмотря на заявления о предотвращении атаки, над Белгородом, как сообщают местные жители, виден дым. Кадры из облцентра появились в сети.

Об атаке дронов на Белгород и область первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал он в 14:51.

А вот в заявлении минобороны РФ отчитались о сбитии одного БпЛА, которым "киевский режим", по версии чиновников, намеревался совершить "террористическую атаку" сразу по нескольким объектам.

"20 августа около 14.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", – отмечено в сообщении.

Перед тем захватчики заявляли о сбитии еще двух дронов. Попытка атаки якобы была предпринята около 14:00.

Однако сколько бы дронов не "сбили" Гладков и МО РФ в своих заявлениях, белгородчане сообщали о серии взрывов, после которых в небо над Белгородом поднялся дым.

Заметен дым также и на появившихся в сети видео.

"Над Белгородом работало ПВО, потом раздался взрыв и повалил черный дым... Власти говорят о 12 БПЛА, которые атаковали Белгород. В нескольких местах в городе валит черный дым", – пишет один из популярных российских пабликов.

Напомним, утром 20 августа на атаку дронов пожаловались в Ростовской области. Два из них, по заявлениям местных властей, упали на территории одной из воинских частей в Каменск-Шахтинском, а еще один – в пригороде Новошахтинска.