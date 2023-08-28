В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку во двор подполковника полиции: тот погиб

В Белгородской области страны-агрессора России пожаловались на атаку беспилотников. Неизвестные дроны сбросили взрывчатку, она якобы попала на участок подполковника полиции.

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Сам правоохранитель, как утверждается, погиб. Об этом написал один из российских пропагандистских каналов в Telegram в воскресенье, 27 августа.

По данным российских журналистов, речь идет о заместителе начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Алексее Ч.

Инцидент, как говорится в сообщении произошел в населенном пункте Щетиновка в Белгородской области России.

В атаке беспилотников на страну-агрессор пропагандисты, как обычно, обвинили Украину. Они утверждают, что БПЛА скинул боеприпас. Российский правоохранитель якобы в этот день был выходной и в своем дворе "косил газон".

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства в Щетиновке погиб один человек.

Напомним, что 13 августа в России снова пожаловались на атаку беспилотников в Белгороде. Там якобы прогремел взрыв, россияне заявили про работу противовоздушной обороны.

В результате работы ПВО поврежден фасад жилого многоэтажного дома – произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Запускали БПЛА контрразведчики Службы безопасности Украины.