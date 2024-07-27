В Белгороде во дворе частного дома упала российская авиабомба

Российский самолет снова уронил бомбу на территории страны-агрессора. ФАБ в ночь на субботу, 27 июля, упала во дворе частного дома в микрорайоне Разумное-71 в Белгороде.

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Один из российских Telegram-каналов показал кадры с места ЧП. По его данным, бомбу нашли на открытой территории у дома №13 в Весеннем переулке, в 20 метрах от жилища людей.

"Переулок оцеплен, но эвакуация жителей не проводилась. Военные пытаются достать ФАБ, который зарылся в землю", – сообщал Telegram-канал об обстановке по состоянию на 13:00.

Судя по воронке, речь идет о ФАБ-250. Авиабомба не сдетонировала и ушла под землю на несколько метров, поэтому потерпевших нет.

"Судя по направлению воронки и расположению боеприпаса, которые хорошо видно на видео [...], боеприпас был выпущен в сторону Украины", – сделал вывод Telegram-канал.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с апреля 2023-го по апрель 2024 года по меньшей мере 38 российских планирующих авиабомб упали на Белгородскую область РФ. Вероятно, это происходит из-за неисправных систем наведения, предположило издание Washington Post.

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