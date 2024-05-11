В Белгороде попала в аварию скорая, которая могла перевозить российских военных. Фото и видео

В центре российского Белгорода произошла авария с участием "скорой", которая, вероятно перевозила раненых оккупантов. Водитель легковушки не заметил, что у машины "скорой" включены спецсигналы – после удара автомобиль медиков завалился еще на одно авто. Вследствие ДТП пострадали восемь человек.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла утром 11 мая на перекрестке улиц Попова и Белгородского проспекта. В сети были опубликованы ряд фото и видео момента столкновения и после него.

Водитель легковушки ехал на зеленый свет и не заметил, как справа приближается "скорая" с включенными спецсигналами.

После удара "скорая" завалилась еще на одно авто. По предварительным данным, обошлось без погибших. В полиции Белгорода заявили о восьми пострадавших.

Паблики города Шебекино (Белгородщина) пишут, что "скорая" относилась к Шебекинской подстанции и перевозила пятерых раненных солдат ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Белгороде и области были слышны взрывы. Местные СМИ заявили о прилете БПЛА по одному из предприятий в Ракитянском районе.

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