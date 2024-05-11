На Белгородщине есть прилеты по предприятиям: появились детали атаки БПЛА

Вечером в пятницу, 10 мая, в российском Белгороде и Белгородской области было неспокойно, там раздавались взрывы. Сообщается, что в Ракитянском районе есть прилет БПЛА по одному из предприятий.

Об этом писали в местных пабликах. Там также публиковали кадры прилетов в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков позже заявил, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. По его словам, дрон упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия.

"Никто из мирных жителей не пострадал. На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте", – написал Гладков.

В сети также публиковали кадры последствий ночной атаки на Белгородскую область. Заявляется, что на этом видео запечатлен момент прилета в Белгородском районе.

Напомним, что 10 мая в российском Белгороде и области снова пожаловались на "атаку со стороны ВСУ". Руководство региона утверждает, что над Белгородом и районом "сработала ПВО", однако отчиталось и о разрушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 мая в российском Белгороде три раза объявляли ракетную опасность, а утром заявили о сбитии "украинских снарядов" от РСЗО и дронов. В городе было слышно взрывы, на месте вероятных прилетов начались пожары.

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