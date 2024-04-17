В 600 км от границы: украинские беспилотники повторно атаковали российскую радиолокационную станцию 'Контейнер' в Мордовии

Украинские воины утром 17 апреля доставили на территорию РФ новую "бавовну". Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины преодолели почти 700 км, прежде чем достигли российской Мордовии.

Там, в населенном пункте Ковилкино, они поразили 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, под ударом оказался загоризонтный радиолокатор "Контейнер". Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

Судя по сообщениям местных властей и минобороны РФ, поражение было произведено утром 17 апреля.

Так, по словам губернатора Республики Мордовия Артема Здунова, силы ПВО якобы сбили над регионом один дрон.

"Сегодня около 8 утра (по местному времени. – Ред.) вражеским БПЛА вновь был атакован объект в Мордовии. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией нашей республики. Спасибо защитникам неба за работу! Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Соблюдайте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации", – заявил чиновник.

О якобы уничтожении БпЛА над Мордовией около 7 часов утра по киевскому времени заявили и в МО РФ.

Между тем, в сети начало распространяться видео с возможным результатом "отражения атаки" – только на средствами ПВО, а загоризонтным радиолокатором. По крайней мере, позиционируется это видео как снятое в Мордовии 17 апреля.

Упомянутый загоризонтный радиолокатор "Контейнер", способный обнаруживать цели, по разным данным, на максимальном расстоянии от 2 до 3 тыс. км и на высоте более 100 км, входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Только в 2019 году российские пропагандисты с помпой сообщали о том, что "под мордовским городом Ковылкино, где базируется 590-й отдельный радиотехнический узел ВКС России, заступила на боевое дежурство первая в стране радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер".

"С ее помощью наши военные будут круглосуточно вести дальнюю радиолокационную разведку на западном и южном стратегических направлениях", – утверждали росСМИ.

Они также цитировали заявление командующего 1 армией ПВО-ПРО ВС РФ Андрея Демина, который утверждал, что благодаря "Контейнеру" в Мордовии российские оккупанты якобы получат возможность отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Также, по его словам, локатор сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых боеприпасов.

"Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тысяч километров до госграницы в режиме реального времени... Ранее мы такой информации не имели, эффективность предупреждения о начале воздушного нападения была гораздо меньше", – цитировали в 2019 году слова Демина пропагандисты РФ.

Не исключено, что россияне снова несколько приукрасили реальные возможности своего вооружения и военной техники. Однако в любом случае, подобная РЛС для государства-агрессора – вещь явно лишняя. Поэтому специалисты ГУР и атаковали ее уже второй раз подряд.

До этого об атаке на этот же объект на территории все той же российской воинской части 84680 стало известно всего несколько дней назад – 13 апреля этого года. Дроны ГУР долетели до Мордовии 11 апреля.

Тогда губернатор Здунов заявил о якобы уничтожении двух БПЛА и традиционно добавил об "отсутствии" разрушений и пострадавших. Однако российское оппозиционное издание ASTRA с такой оценкой не согласилось: по данным журналистов, в результате атаки было повреждено здание, где располагался командный пункт.

"ASTRA выяснила, что оба дрона были сбиты над войсковой частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкине. Повреждение получило здание, где ранее находился командный пункт. Пострадавших нет", – отмечало издание.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты стали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанкою могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.