Уже ищут преемника: в ГУР рассказали о настроениях в Кремле после ордера на арест Путина

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина из-за военных преступлений в Украине повлияло на настроения в Кремле. Российскому диктатору уже активно ищут замену.

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При этом сам военный преступник Путин уже не имеет права голоса при выборе своего преемника. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Пока должностные лица РФ активно комментировали решение МУС об ордере на арест Путина, называя его "юридически ничтожным" и выдавая циничные заявления о том, что Россия, дескать, "защищала" украинских детей, депортируя их на свою территорию – пропагандисты Кремля, по словам Юсова, старательно избегали концентрации по этой теме.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС – это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", – пояснил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что решение МУС лишь усилило и без того ощутимую токсичность Путина не только для внешнего мира, но и внутри РФ. Близкий круг диктатора все больше сужается, а в высших властных кругах крепнет осознание необходимости избавиться от токсичного "правителя"

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин", –– заявил Юсов .

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в частности, несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при полном содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тысяч детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у части из которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.