Уже даже не боевые комары: в России обвинили США в создании психоэлектронного оружия для контроля мыслей и показали 'схему'

Россияне не перестают удивлять своими шизофреническими заявлениями и пробивают очередное дно своей пропагандой. Так, в РФ обвинили США в создании психо-электронного оружия, контролирующего мнения.

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Об этом заявила депутат гордумы Москвы Екатерина Енгалычева, рассказывают российские СМИ. Она утверждает, что ученые в США разрабатывают новейшее психо-электронное оружие, которое может управлять мыслями и усиливать импульсы у человека.

По мнению депутата, такие технологии создают, чтобы массово управлять людьми.

Енгалычева сослалась на так называемую "утечку из США", однако не отметила источники. В подтверждение своих слов женщина изложила непонятные схемы, на которых, как утверждает она, показано то же психо-электронное оружие.

"Теперь вы понимаете, зачем им нужно, чтобы весь мир был окутан интернетом до 2030 года? Зачем каждый должен быть загнан на любые порталы госуслуги, мос.ру и т.д. во всех странах? Именно через вышки связи (кому, кстати, они принадлежат?), через Интернет они все это планируют делать уже в ближайшие годы", – заявила депутат.

Ранее воины ВСУ потролили захватчиков, показав свое "биологическое оружие". Военные показали пернатых "воинов" из биолабораторий, которые сбрасывают на окупантов гранаты.

Напомним, что ранее академик разоблачил Россию на лжи о биооружии в Украине. Он отметил, что все разработки СССР остались на территории Российской Федерации и отметил, что в Украине никогда, даже при Советском Союзе, не разрабатывалось биологическое оружие.