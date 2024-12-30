'Усталость от Путина внутри России нарастает': Курносова назвала главную угрозу для российского диктатора

Усталость российский элит от ухудшения социально-экономической ситуации в РФ из-за ведения войны против Украины может стать главной угрозой Владимиру Путину. Поэтому не исключено, что под таким давлением диктатор согласится на замораживание боевых действий.

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Так считает российский оппозиционер Ольга Курносова, допуская, что такие события могут произойти именно в 2025 году. Мнением она поделилась в интервью OBOZ.UA.

"Усталость от Путина внутри России нарастает, усталость внутри элит – тоже. И это может оказаться главной угрозой Путину. Соответственно, достаточно велика вероятность того, что в 2025 году так или иначе произойдет, по крайней мере, замораживание конфликта и прекращение огня", – указала собеседница.

По ее убеждению, тогда усложнится ситуация внутри России, потому что невозможно будет списывать все на войну. Вероятно, это вызовет новую волну репрессий, что также усугубит внутрироссийскую ситуацию.

На вопрос, может ли в 2025 году для Путина возникнуть "черный лебедь", например в виде дворцового переворота, она допускает его вероятность, условно называя такие события сценарием февральской революции.

"А что касается "черных лебедей", то они летают практически клиньями, и сбитие "Панциром" самолета азербайджанских авиалиний под Грозным, на мой взгляд, один из таких "черных лебедей", – добавила Курносова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Курносова отметила, что Путину наплевать на колоссальные потери армии и последствия войны для экономики РФ. Диктатор руководствуется простым желанием достичь целей военного вторжения, о чем свидетельствуют предусмотренные страной-агрессором в госбюджете на 2025 год расходы на войну в размере более 40%.

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