Уровень квалификации – "никакой": оккупанты составили интересные списки неблагонадежных "мобиков" и контрактников. Фото

В российской 45-й артиллерийской бригаде большой мощности (в/ч 31969, город дислокации – Тамбов) составили список "неблагонадежных" мобилизованных и служащих по контракту. 13 из 22 военных ВС РФ руководство признало алкоголиками.

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Один из них описан как "никакой" специалист. Соответствующий документ, касающийся 1-го пушечного самоходно-артиллерийского дивизиона 45-й АБр БМ, попал в распоряжение анонимного Telegram-канала "Досье Шпиона".

Автор паблика отметил: статус "неблагонадежного" означает, что указанные лица склонны к аморальному поведению, нарушению воинской дисциплины, халатно относящихся к своим обязанностям и т.д. Также известно, что среди оккупантов есть лица с наркотической зависимостью.

Нередки случаи уклонения от выполнения непосредственных воинских обязанностей. Отдельная группа лиц делает это путем бесконечного прохождения медицинских комиссий.

"Не смотря на то, что вышеупомянутые нарушители месяцами не выполняют возложенные на них обязанности, никакого решения по ним до сих пор не принято. Они так же исправно получают зарплату и прочие привилегии наряду с теми, кто выполняют боевые задачи", – указал автор Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мобилизованных из Якутии (РФ) угрозами заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и отправили на самые опасные участки фронта в Бахмут. Их родные пожаловались на произвол, а правительство Якутии обратилось в минобороны и в военную прокуратуру Российской Федерации с просьбой "разобраться".

– Ранее в трех городах страны-агрессора – Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске – появились билборды с цитатами российских оккупантов о реалиях войны в Украине. Неизвестные взломали электронные рекламные щиты и разместили на них правду о "СВО".

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