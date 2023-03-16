Умышленные убийства, грабежи и суициды: во ''второй армии мира'' ввели антиалкогольные рейды из-за массовых преступлений в состоянии опьянения. Фото

"Вторая армия мира" в очередной раз показала свое истинное ничтожное лицо. Российские оккупанты в Украине начали массово прибегать к алкоголю. В результате, в подразделениях врага участились случаи умышленных убийств, грабежей и суицидов военными в состоянии опьянения. В связи с этим в ВС РФ ввели антиалкогольные рейды.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Досье Шпиона". Отмечается, что кроме алкоголизма, среди оккупантов на фронте участились и случаи наркомании (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Последнее время резко участились случаи совершения преступлений военнослужащими ВС РФ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Наиболее распространенные – умышленное убийство, грабеж, суициды и членовредительство. Командование уже не может просто закрывать глаза на происходящее, как это было раньше", – говорится в сообщении.

Так, на Запорожском направлении уже провели "антиалкогольный" рейд. Выявлять и задерживать пьяных оккупантов начали сотрудники военной полиции. Результаты проверки оказались шокирующими.

"Результат: проведен осмотр мест несения службы и проживания военнослужащих, а также транспортных средств; задержано 124 военнослужащих, которые находились на службе в состоянии сильного алкогольного опьянения; изъято более трехсот литров пива и тридцати литров водки", – добавил автор паблика.

При этом, вопросы связанные с продажей и употреблением наркотиков, по прежнему продолжают игнорироваться командованием.

"Нужные люди "в доле", – отметил автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в армии страны-агрессора РФ – большие проблемы с алкоголем. Один из российских военных, будучи в состоянии опьянения, лежал под чужим домом и не мог добраться до своего жилища.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее из перехвата стало известно, что одного из российских "мобиков"-алкоголиков пришлось отправить с передовой домой, так как ничто не помогало привести его в сознание.

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