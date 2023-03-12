'Валяется пьяным под домом, замерзает': в сеть попал разговор оккупантов о больших проблемах в армии Путина. Перехват

В армии страны-агрессора РФ есть большие проблемы с алкоголем. Один из российских военных, будучи в состоянии опьянения, лежал под чужим домом и не мог добраться до своего жилища.

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Он буквально замерзал на улице, но жена россиянина не забрала его домой, а попросила сослуживцев военнослужащего вызвать ему скорую помощь. Об этом стало известно из телефонного разговора военных "второй армии мира", перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Вы че там е***утые н***й или что? Частная скорая б**дь, военнослужащий зенитного батальона валяется пьяный под подъездом. Его б**дь отпустили в увал", – возмущался оккупант.

Он приказал своему подчиненному немедленно забрать пьяного военного с улицы и увезти его оттуда. Сделать это нужно было как можно скорее, чтобы никто больше не узнал об этом постыдном инциденте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из другого перехвата стало известно, что одного из российских "мобиков"-алкоголиков пришлось отправить с передовой домой, так как ничто не помогало привести его в сознание.

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