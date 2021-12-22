Умер известный российский меценат и основатель 'Билайна' Дмитрий Зимин

В Швейцарии умер один из основателей мобильного оператора "Билайн", российский бизнесмен и меценат Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Как написал на своей странице в Facebook сын Зимина Борис, его отец последние месяцы тяжело болел. В Швейцарии он проходил лечение.

"Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением – последние месяцы он тяжело болел", – написал Борис Зимин.

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Зимин был основателем компании "Вымпелком-Коммуникации". Фирма появилась в 1992 году. Впоследствии она начала работала под торговой маркой "Билайн". Спустя десять лет он создал и возглавил фонд "Династия". Учреждения занималось поддержкой фундаментальной науки. Вместе с сыном Зимин основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation. Она появилась в 2016 году и также занимается поддержкой науки и образования.

В 2005 году состояние Дмитрия Зимина оценивалось в 520 миллионов долларов.

Бизнесмен родился в 1933 года в столице России Москве. Он окончил Московский авиационный институт (факультет радиоэлектроники летательных аппаратов). После учебы работал в Проблемной лаборатории при кафедре профессора Михаила Неймана. Позже работал в Радиотехническом институте Академии наук СССР.

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