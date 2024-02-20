Умер 35-летний сын главы 'Роснефти' Игоря Сечина, который также занимал руководящий пост в компании – росСМИ

В стране-агрессоре России якобы нашли мертвым Ивана Сечина – сына главы крупнейшей российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина. Он также занимал руководящую должность в компании.

Об этом сообщили российские издания в понедельник, 19 февраля. По их данным, 35-летнего Сечина якобы не стало еще 5 февраля. Ранее публично о смерти россиянина не сообщалось.

РосСМИ пишут, что первым об этом написал бизнесмен, бывший менеджер российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, который сослался на запись в реестре наследственных дел.

"Медиазона" проверила запись в РНД и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Это здание ранее упоминалось в РБК как "дом для соратников Путина"; издание писало, что там проживал и Игорь Сечин", – пишут в материале.

В российских базах данных говорится, что Иван Сечин работал в "Роснефти" и в 2021 году задекларировал доход 61,8 млн рублей. Известно, что он занимал руководящую должность в компании с 2014 года.

В 2015 году Сечина, которому тогда было всего 26 лет, наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".

Как сообщал OBOZ.UA, в российской в колонии 16 февраля умер политик Алексей Навальный. В РФ заявили, что ему якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

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