Украл 1,5 млн рублей: россиянин обворовал родного брата, пока тот воевал в Украине

В стране-агрессоре России мужчина обокрал собственного брата, которого Кремль отправил в Украину захватывать территории и убивать украинцев. Пока Москва выплачивала оккупанту деньги за военные преступления, его брат забирал их себе.

Таким образом он "обчистил" родственника на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило одно из российских пропагандистских изданий в Telegram.

Инцидент произошел в Хабаровской крае страны-агрессора. 20-летнего оккупанта Дениса мобилизировали в преступную армию России в октябре 2022 года. Он договорился с братом Максимом, что оставит карточку с выплатами за участие в "СВО" (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину) ему на "хранение".

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Тратить деньги можно было только по весомым поводам: например, поддерживать мать или покупать подарки родственникам на праздники.

"Недавно Денис вернулся домой и захотел снять немного налички. К этому моменту на карте должны были скопиться немалые деньги, вот только банкомат показал Денису ошибку. Оказалось, что, пока он воевал, брат тупо потратил его деньги. Мириться с расходами старшего брата Денис не стал — военнослужащий написал заявление на Максима", – пишут журналисты.

По данным пропагандистов, мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже в особо крупном размере. Его могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владикавказе российский гарнизонный военный суд присудил шесть лет колонии общего режима ефрейтору Мадине Кабалоевой. Ее признали виновной в неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, хотя в то время женщина была беременной.

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