Любая диктатура нуждается в мифологии. Путинская мифология — это мифология победителя, того, кто "возрождает Российскую империю". Война против Украины готовилась давно. Буквально с самого начала своего правления Путин смотрел на Украину как на важный плацдарм для расширения своего влияния. Путин последовательно выстраивал идеологический фундамент, на котором должна была решиться "проблема Украины". Поэтому поражение Путина в этой войне — это не просто восстановление украинского суверенитета. Это крах всей путинской концепции. Диктатор, который лишается своего мифа (а мы говорим про диктатуру персональную), не может удержать власть.

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Все проблемы, которые загнаны вглубь путинской России, вылезут наружу. Не будем забывать, что окончание военных действий не обязательно будет означать прекращение конфронтации с Западом, а значит, Россия будет оставаться под санкциями. Сейчас санкционное давление нивелируется патриотическим подъемом, а значительная часть россиян считает, что война может быть выиграна. Ощущения неминуемой катастрофы в российском обществе нет. В тот момент, когда ВСУ перейдут в решающее наступление и станет очевидно, что все будет потеряно, настанет совершенно иная ситуация.

Мы знаем из российской истории, что народ готов идти на лишения во имя "высокой цели", но поражения всегда приводили Россию к социальному взрыву. Крым — основа путинской мифологии, которую он многие годы вбивал в головы россиян, поэтому украинский флаг в Севастополе — это окончание войны и начало освобождения России от путинского фашизма.