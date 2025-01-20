Украинские дроны снова атаковали НПЗ в Воронежской области. Видео

Жители страны-агрессора России вечером 20 января пожаловались на взрывы в Воронежской области, громко было в населенном пункте Лиски. По предварительным данным, БПЛА ударили по НПЗ, который ранее уже был дважды атакован.

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Российские паблики с ссылкой на местных жителей пишут, что прогремело не менее 4 взрывов и видно пламя в районе нефтебазы. В сети также показали видео пожара. Речь идет, вероятно, о нефтебазе "Роснефти" в селе Лиски.

Позже глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Лискинском районе было "обнаружено, уничтожено и подавлено" несколько БПЛА. Однако в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

Напомним, что в ночь с 15 по 16 января нефтебаза в Лисках уже подвергалась атаке. Российские власти на территории Лискинского района вводили режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. Атака была проведена силами подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими оборонного комплекса.

В результате атаки вспыхнул резервуар с горючим, что использовалось для обеспечения потребностей российских военных группировок.

14 июня 2024 года дроны ВСУ повредили резервуары на этом же объекте, нанеся значительные убытки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который использовался для снабжения оружием, техникой и боеприпасами российской армии. Инцидент произошел 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручье".

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