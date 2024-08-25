Всех украинцев с праздником! Украина победит!

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Множество унылых скептиков, занимающихся бухгалтерским подсчетом ресурсов, утверждают, что Россия сильнее. Они делают ошибку. Важен не просто объем ресурсов страны, а её умение мобилизовать их на войну. Это зависит от боевого духа общества и власти, понимания ими целей войны, готовности к сверхусилиям ради победы. И здесь Украина даст сто очков вперед путинской России.

Далее текст на языке оригинала.

У России есть большие людские и экономические ресурсы, но Путин и его окружение не умеют их мобилизовать на войну. А само население, непонимающее цели войны, не горит желанием в ней участвовать. Именно поэтому Россия третий год пыжится, но не может добиться успеха, а украинские войска сейчас наступают в Курской области.

Нападающая страна, которая не может в обозримые сроки победить в войне, неизбежно ее проигрывает.

Россияне идут на войну крайне неохотно, и даже за беспрецедентно большие деньги властям все труднее становится покупать их пушечное мясо. Однако еще важнее, что сам диктатор и его окружение ментально и профессионально неспособны вести тотальную войну.

Путин уже продемонстрировал, что не готов играть роль вождя сражающейся нации, своим примером заряжающего общества на самопожертвование. В отличие от других фашистских диктаторов, он стар, не харизматичен, ленив и слишком любит комфорт. Он прячется от стрессовой военной реальности, старается игнорировать проблемы и продолжает, чтобы не происходило, напевать известную песенку "Все хорошо, прекрасная маркиза!".

Путин не был готов к большой войне, которую начал из-за неадекватной оценки ситуации. Он надеялся добиться своего с помощью ограниченных ресурсов. Как крайне не гибкий политик, не умеющий эффективно маневрировать, он пытается и сейчас реализовывать давно провалившийся план.

Экстраординарными мерами мобилизовать население и экономику на войну значило бы для него опрокинуть игру в СВО, признать ее фиаско, взвалить на свои плечи вес, который он объективно не в состоянии потянуть.

Правящая российская верхушка тоже не готова жертвовать своими интересами ради победы в навязанной диктатором, ненужной ей войне. Поражение Путина ей невыгодно, но не думаю, что выгодна его безусловная победа. Олигархи и высшие чиновники, вероятно, понимают, что после такой победы, Путин окончательно съедет с катушек и сделает их положение ещё более опасным и непредсказуемым.

Именно поэтому и не приняты очевидные меры по переводу экономики на военные рельсы. Только один пример, основанный на цитате из "бухгалтерского" поста российского экономиста: "Если ГАЗ вместо этой бронетехники производит новый псевдо-премиальный автомобиль, то очевидно, что серьезных проблем с бронетехникой никто не ожидает". Экономист не прав. В действительности большие проблемы с бронетехникой у России уже есть и о них воют различные "военкоры", а власти вынуждены расконсервировать советский металлолом. ГАЗ и другие гражданские заводы не производят в достаточном объеме бронетехнику, просто потому что руководство России, к счастью, не сумело быстро и эффективно перевести промышленное производство на военные рельсы и подчинить бизнес интересам войны. Нет у них для этого политической воли и управленческих навыков. Далеки они от сталинских железных наркомов и гитлеровских партайгеносе. Когда спохватятся будет поздно. Ну и слава богу.

Так что Украина победит. Не может, не победить. Слава Украине!