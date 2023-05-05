Чи справді він розпочав президентську кампанію?

Справді, Пригожин розпочав президентську кампанію. Але є одне маленьке "але": він не знає, що він розпочав цю кампанію. Поки все це в "уяві" його опонентів. Досі Пригожин не був (і зараз не являється) опозицією до Путіна. Він робив і робить все, що йому не забороняє влада. Але на відміну від інших політичних гравців він має дві переваги: він говорить правду (правда, як ви всі розумієте, поняття відносне) і щось реально робить, а не лише триндить. Але повторюся: він не є опозиціонером. Протягом останніх тижнів намітилося певне перемир‘я між Пригожиним і армійським керівництвом. Нинішній зрив цього перемир‘я пов‘язаний з двома речами: у Пригожина починають частково закінчуватися люди і він починає потихеньку готуватися до згортання активнлстей на Донбасі (піти без перемоги не можна, тому мають бути винні). Друга причина: є підозри, що йому не дають можливості вклинитись в воєнний конфлікт в Судані ( там він підтримував керівника сил спецпризначень, а Кремль підтримує чинну владу). Хоча це питання потребує окремого, більш глибокого, дослідження, зважаючи на те, що Судан може стати новою найгарячішою точкою Африки з загрозою перекидання конфлікту на сусідні території.

Видео дня

Отже, яка ціль Пригожина на цьому етапі?

Він хоче красиво і без політичних втрат отримати можливість вийти з війни на Донбасі. Відео з трупами - це не про цих людей (він безжально посилає на смерть сотню таких мужиків щодня). Це про його політичне майбутнє. Інший варіант - залишитися на Донбасі, але отримати доступ до людського ресурсу тюрем. Він поки взагалі не мислить категорією президентських виборів в РФ, як би нам цього не хотілося. Для нього зараз важливо зберегти високий рівень довіри російського суспільства і, паралельно, зберегти впливи в Африці. Навколо нього вибудовуються нові і ворожі до нього приватні воєнні кампаніі, які хочуть зайняти його місце під африканським сонцем.

Саме ці дві речі складають його порядок денний сьогодні. Що буде далі і чи реально в нього з‘являться політичні амбіції більш високого рівня сказати дуже складно. Хоча спекуляції на цю тему вигідні всім, хто сьогодні воює з Пригожиним. Він справді став занадто великим, щоб на нього не зважати. Але він все ще достатньо малий, щоб стати самостійним гравцем. Саме тому він поки боїться навіть подумати, що можна піти в опозицію до Путіна. Опозиціонером він стане тільки тоді, коли йому особисто загрожуватиме фізична смерть.