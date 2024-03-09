Все больше западных (и не западных) государств призывают своих граждан покинуть территорию РФ из-за угрозы терактов.

Это очень напоминает призывы к эвакуации (и эвакуации) своих граждан с территории Украины накануне российского нападения.

Террористические акты против иностранцев по подаче террористического режима кремля?

Или террористические акты против собственного населения со стороны российских спецслужб?

И все это накануне так называемых выборов Путина...

Если первое, то для окончательного и безвозвратного внедрения нового русского тоталитаризма – Северокорейского (Североевразийского) образца.

Если второе, то для какого-то мятежа спецслужб и новой попытки перехвата власти у того же Путина.

Следим и наблюдаем.