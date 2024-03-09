Блог | Угроза терактов в России. Насколько это реально
Все больше западных (и не западных) государств призывают своих граждан покинуть территорию РФ из-за угрозы терактов.
Это очень напоминает призывы к эвакуации (и эвакуации) своих граждан с территории Украины накануне российского нападения.
Террористические акты против иностранцев по подаче террористического режима кремля?
Или террористические акты против собственного населения со стороны российских спецслужб?
И все это накануне так называемых выборов Путина...
Если первое, то для окончательного и безвозвратного внедрения нового русского тоталитаризма – Северокорейского (Североевразийского) образца.
Если второе, то для какого-то мятежа спецслужб и новой попытки перехвата власти у того же Путина.
Следим и наблюдаем.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...