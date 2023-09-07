Ударил мужчину и напал на женщину: сын президента ЦАР устроил дебош в России. Видео

Сын президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена-Арканжа Туадеры, Эварист Туадера, устроил дебош в России. Он ударил мужчину и напал на женщину.

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Ответное видео опубликовал Telegram-канал Baza. А о деталях инцидента сообщили российские СМИ.

Так, Эварист прибыл в Кисловодск на реабилитацию вместе с небольшой делегацией, включавшей психолога и терапевта. Однако лечиться он не собирался и предпочел провести большую часть времени в развлечениях.

28 августа Эварист Туадера должен был вылететь в Москву, однако он умудрился ускользнуть от сопровождения. Позже его заметили на железнодорожном вокзале вместе с одним из сопровождающих.

Далее произошел инцидент, во время которого сын президента ЦАР ударил мужчину, потом долго разговаривал по телефону и напал на врача-терапевта, работающего в ЦАР и сопровождавшего его в поездке.

Несмотря на инцидент, Эваристу Туадеру удалось отправить в Москву, где его передали сотрудникам посольства Центральноафриканской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городке Черногории пьяные российские туристы устроили дебош. Их остановили работники местного ресторана, прогнавшие хулиганов, а одного из них избили стулом.

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