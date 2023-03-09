'Удар возмездия': у Шойгу цинично высказались о ракетной атаке на Украину, вследствие которой погибли мирные жители

В министерстве обороны России цинично высказались о масштабной ракетной атаке на Украину, вследствие которой погибли мирные жители. Там заявили, что это якобы "удар возмездия".

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О жертвах и прилетах по объектам гражданской инфраструктуры в минобороны РФ умолчали. Заявление ведомства распространили российские пропагандистские СМИ.

"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", – говорится в сообщении.

В российском Минобороны также в очередной раз заявили, что цель удара якобы достигнута. При этом там не упомянули, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов.

У Сергея Шойгу также утверждают, что вследствие удара якобы была поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты, а также места базирования ударных беспилотников.

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: после первого над местом удара в небо поднялся дым, после второго загорелись авто возле многоэтажки.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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