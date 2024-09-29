Удар по "Котлубане": на спутниковых снимках видно, что вражеский арсенал уцелел. Фото

Крупный склад боеприпасов российской армии у поселка Котлубань Волгоградской области не получил существенных повреждений. Силы обороны Украины пытались его атаковать в ночь на 29 сентября.

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Последствия можно увидеть на спутниковых снимках, сделанных в воскресенье после взрывов. На открытой местности возле военного объекта был пожар, но внутри визуальных следов горения нет. Фотографией Planet Labs поделился Telegram-канал "Радио Свобода".

Огонь охватил территорию между арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ и населенным пунктом Котлубань (расстояние между ними – менее километра). Судя по всему, россияне смогли потушить пламя, чтобы оно не нанесло значительный ущерб.

Напомним: в ночь на 29 сентября территорию страны-агрессора России атаковало больше сотни дронов. Совместную операцию, по нашим данным, провели ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтверждали, что одной из целей был вражеский арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань. Взрывы там прогремели около 02:30 ночи. Дронам пришлось преодолеть к нему более 600 километров.

В ГШ ВСУ отмечали, что перед обстрелом на арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами. Пресс-служба говорила о "пожаре и детонации боеприпасов".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 сентября стало известно, что ночью в семи регионах России гремели взрывы, а российские паблики и местные чаты заполонили фото и видео пожаров из разных областей.

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