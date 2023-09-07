Учения россиян в Балтийском море несколько раз срывали рыбаки: неожиданные подробности

Учения войск Российской Федерации в Балтийском море несколько раз срывались из-за местных рыбаков. Они, договорившись между собой, отказывались выполнять приказы страны-агрессора и покидать территорию, которую хотели перекрыть россияне.

Видео дня

Об этом утром в четверг, 7 сентября, в эфире марафона "Єдині новини" заявил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он сказал, что, насколько известно, проводить учения российским войскам мешали рыбаки, "которые просто отказывались выходить из акватории несмотря на угрозы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В итоге "вторая армия мира" была вынуждена прекратить или перенести свои тренировки.

"Следует понимать, что есть открытое море и согласно конвенции ООН и международному праву можно перекрывать некоторые участки для проведения учений. Россияне всегда злоупотребляют правилами и перекрывали участки у территориальных вод других стран", – объяснил представитель Военно-морских сил Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 сентября текущего года в Балтийском море начнутся крупные военно-морские учения Североатлантического альянса с участием около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих. Страны НАТО впервые отработают, как реагировать на теоретическое российское нападение в регионе.

– Тем временем Россия отменила запланированные т.н. общие стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в этом месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!