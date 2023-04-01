Убил четырех человек: в России высокопоставленный генерал устроил смертельное ДТП

В России 46-летний генерал-майор Торас Роман Борисович устроил смертельную аварию, убив четверых людей, среди которых двое маленьких детей. Сам он после этого оказался в больнице, даже не пройдя проверку на содержание алкоголя в крови.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Известно, что Торас – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Западного военного округа РФ, живет он в Санкт-Петербурге.

Смертельная авария, которую он спровоцировал, произошла на трассе Тамбов – Пенза вечером 26 марта. Торас был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado – он выехал на перекресток, где должен был предоставить преимущество водителю Lada Kalina, однако не сделал этого.

"Но толи ввиду дороговизны собственного автомобиля, толи ввиду высокого статуса, водитель Тойоты не уступил дорогу, выскочил на перекресток и машины столкнулись между собой", – сказано в сообщении.

Автомобилем Lada Kalina управлял 36-летний житель Пензенской области. В салоне легковушки вместе с ним были жена и двое детей – вся семья погибла.

После того, как на место ДТП прибыли правоохранители, генерал-майор сразу сразу объяснил полицейским, какой важной персоной он является. После этого они остались под таким сильным впечатлением, что "забыли" провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте аварии.

Позже Романа Тораса увезла карета скорой помощи. Он оказался в клинической больнице № 6 Пензы с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом левой плечевой кости".

"Как произошедшее смертельное ДТП повлияет на карьеру молодого генерал-майора – сообщу позже", – добавил автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Олег Боголицын из города Мирный Архангельской области РФ вместе с семьей погиб в ДТП. Не так давно он вернулся домой из войны в Украине живым-здоровым, однако карма догнала оккупанта даже в родном городе.

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