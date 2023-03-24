''У всех все закончится, а у нас будет'': в шоу Соловьева заявили, что готовы снимать Т-34 с пьедесталов, чтобы бросить их на войну против Украины. Видео

Один из "экспертов" в шоу главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева заявил, что если понадобится, Россия будет снимать танки Т-34 с постаментов, чтобы отправить их на фронт. Такими "постаментными" танками, по его словам , можно сформировать бронетанковую дивизию.

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В шоу Соловьева речь шла о видео, показывающем, как в России эшелон еще советских танков Т-54, Т-55 движется по железной дороге. Ролик вызвал в сети волну иронии на тему, что РФ скоро будет Т-34 с постаментов снимать.

На вопрос Соловьева касательно этого ролика "эксперт" разразился возмущением из-за таких шуток и заявил, что танки с постаментов понадобятся, когда "у всех все закончится". Вот тогда-то РФ, по его словам, достанет эту "заначку".

"Здесь ролик появился в интернете о том, что эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении. И очень неуместны шутки, что будем скоро Т-34 с постаментов снимать. Понадобится – будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, у нас еще будет свой "задел". Точно такой же "задел" советского союза, наших отцов едет сейчас на фронт", – заявил путинист.

Такая истерика пропагандистов лишь лишний раз доказывает, что Россия несет тяжелые потери в войне с Украиной и ее запасы бронетехники заканчиваются.

К слову, по данным Генштаба, российская армия за время полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 24 марта лишилась 3574 танков.

Что касается самого танка, то как и в подавляющем большинстве случаев его славу Россия себе украла, поскольку танк был разработан в Украине.

Т-34 – советский средний танк периода Второй мировой войны. Он оказал огромное влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового танкостроения.

Танк создан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода №183. Т-34 стал первым в мире современным (дизельным) танком в массовом производстве, выпускался серийно с 1940 г., был основным танком советской армии до первой половины 1944 г., когда на смену ему пришел танк модификации Т-34-85.

Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых известных символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось множество этих танков разных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев осатанело набросился на Галкина из-за шутки пародиста о Скабеевой. Путинист назвал юмориста "конченой мерзостью" и призвал преследовать его во всем мире.

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