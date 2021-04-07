У советника Путина, отрицавшего большие доходы, нашли элитную виллу на Карибах. Фото

У советника президента РФ Владимира Путина Валентина Юмашева и его жены Татьяны нашли элитную виллу за 15 млн евро на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Об этом сообщается в расследовании "Новой газеты". Журналисты подчеркнули, что супруги не раз публично заявляли, якобы у них нет и никогда не было больших денег и зарубежной недвижимости.

О том, что Юмашев – советник главы страны-агрессора на общественных началах, стало известно только в 2018 году, хотя он исполнял свои обязанности уже 18 лет.

Вилла на Сен-Бартелеми Новая газета

Особняк советника Путина на общественных началах Новая газета

В 2020-м, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кае. Эта фирма создана "для приобретения объектов недвижимости".

Документы о покупке Новая газета

Остров Сен-Бартелеми Новая газета

Кроме того, советник Путина как представитель компании CDA оформил у нотариуса документы на покупку дома на острове площадью 2,5 тыс. квадратных метров за 15 млн евро.

Новая газета

Новая газета

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему еще два срока занимать должность главы государства.