У Соловьева в студии обсуждали "демонстрационный ядерный взрыв" для запугивания Украины. Видео

Марина Лисничук Новости России 12:48, 11.04.2021 Обновлено: 13:13, 11.04.2021

Пропагандисты Кремля заявили о возможности России применить тактическое ядерное оружие, чтобы продемонстрировать Украине и США "решительность намерений Москвы".

Обсуждение велось в прямом эфире ток-шоу топ-пропагандиста Владимира Соловьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, "эксперты" в студии прямо заявили, что "сдавать Донбасс Россия не имеет права", поскольку следующим на очереди в освобождении оккупированных территорий будет Крым. Именно поэтому основная битва между сторонами конфликта якобы сосредоточится на востоке Украины.

Российские пропагандисты заявили, что сотрудничество Украины с НАТО неизбежно обострит ситуацию. При этом они пригрозили, что Россия для предупреждения может провести "демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь на нейтральной территории".

"Любой конфликт с нашей стороны может быть пресечен даже угрозой применения тактического ядерного оружия. Это может быть и демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана", – заявил российский так называемый эксперт в студии.

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