У Соловйова в студії обговорювали "демонстраційний ядерний вибух" для залякування України. Відео

Марина Ліснічук Новини Росії 12:48, 11.04.2021 Оновлено: 13:13, 11.04.2021

Пропагандисти Кремля заявили про можливість Росії застосувати тактичну ядерну зброю, щоб продемонструвати Україні та США "рішучість намірів Москви".

Обговорення відбувалося в прямому ефірі ток-шоу топпропагандиста Володимира Соловйова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, "експерти" в студії прямо заявили, що "здавати Донбас Росія не має права", оскільки наступним на черзі у звільненні окупованих територій буде Крим. Саме тому основна битва між сторонами конфлікту нібито зосередиться на сході України.

Російські пропагандисти заявили, що співпраця України з НАТО неминуче загострить ситуацію. Водночас вони пригрозили, що Росія для попередження може провести "демонстраційний ядерний вибух де-небудь на нейтральній території".

"Будь-який конфлікт із нашого боку може бути припинений навіть загрозою застосування тактичної ядерної зброї. Це може бути і демонстраційний ядерний вибух у безлюдних водах світового океану", – заявив російський так званий експерт у студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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