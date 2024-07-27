У России заканчиваются резервы, но у Путина уверяют, что до мобилизации не дойдет: все детали

В России продолжают отрицать планы по объявлению мобилизации россиян для войны против Украины. Вслед за минобороны РФ и Государственной думой о том, что о мобилизации "никто не говорит" заявили и в Кремле.

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Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова тиражируют пропагандистские СМИ РФ. В то же время активисты украинского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины фиксируют снижение темпов пополнения потерь задействованных в войне против нашего государства оккупационных подразделений.

Российские власти подозрительно активно взялись опровергать возможное объявление мобилизации в РФ.

"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – заявил Песков вслед за аналогичными заявлениями должностных лиц МО и Госдумы РФ.

Впрочем, расслабляться россиянам явно рано: за считанные дни до "частичной мобилизации", которую Путин объявлял в сентябре 2022 года, Песков говорил ровно то же и категорически отрицал существование подобных планов.

Да и ситуация с российской армией и темпами пополнения воюющих в Украине подразделений, согласно наблюдениям украинского сопротивления, далека от той, какой ее пытаются представить власти РФ.

Так, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, поддерживающий тесные связи с мариупольским сопротивлением, отметил: сейчас у российских войск в приоритете перемещений – Запорожская область, в частности, в районе Розовки/Пологов.

"Продолжают заходить полностью сформированные подразделения. Однако на этой неделе немного замедлился трафик – пошел на уменьшение. Одновременно увеличилось количество доукомплектованных подразделений. То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выгребают с баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти "штурмовики" двигаются на север области", – отметил Андрющенко.

Есть трудности у захватчиков и с возобновлением утраченных вооружений. В частности, в течение недели россияне в Мариупольском районе потеряли два расчета систем ПВО С-300. Пополнить же противовоздушную защиту смогли, по имеющимся данным, только одной такой системой, да и ту под Мариуполь перебросили с Бердянского направления.

"Вывод. Россияне откровенно не успевают замещать потери при текущем состоянии мобилизации. Эта динамика, несмотря на попытки накопить "ударный кулак", на Запорожье, вторично проваливается, и они вынуждены резервы с Запорожья бросать в район Торецка и Часова Яра. Все это указывает на приближение официальной усиленной мобилизации в России. Без этого они не вытягивают не просто дополнительные точки атак, но могут начать испытывать определенную нехватку ресурса на оборону", – считает Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что 12 июля состоялся телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Инициатором разговора стала российская сторона.

Белоусов, по данным западных СМИ, посетовал Остину на "тайную операцию" Украины против России и пригрозил "эскалацией" США, американцы же якобы предостерегли украинских партнеров "не делать этого, если вы такое планировали". В чем именно могла состоять эта "тайная операция" – не сообщается.