Российская правящая верхушка искренне уверена, что хвост виляет собакой, а не наоборот. Она считает, что пропагандистская имитация реальности может управлять реальной жизнью. На этом убеждении основана ее внутренняя, а в последние годы – и внешняя политика.

Главная цель всего этого – страх. Внутри страны людей много лет запугивают страшными бандеровцами и натовскими агрессорами, готовыми лишить их природных ресурсов и гетеросексуальной ориентации (и только Путин, Шойгу и Лавров как три былинных богатыря могут защитить задницы россиян от гейевропеской агрессии).

Эта стратегия оказалась в России успешной. Народ съел и и не подавился. Тогда Путин и Ко решили применить эти же методы во внешней политике. Однако напугать американского ежа голой российской задницей не удалось.

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У этого информационного наступления было два этапа. Первый – мультики, второй – комиксы. Вначале Путин пытался испугать Запад мультиками о новом российском сверхоружии. Вставал в театральные позы, произносил драматические монологи: "Нас никто не слушал, послушайте нас сейчас!".

Однако художественный дар мультипликаторов и артистические способности Путина оказались не востребованы западной публикой. Она этот бенефис пожилого актёра практически не заметила.

В прошлом году началось второе действие этого представления. После угрожающих мультиков пошли страшные комиксы. Путин подвёл войска к украинской границе, а его спецслужбы стали буквально заваливать западных коллег и СМИ картинками-схемами "предстоящего захвата Украины", не обладая при этом экономическими и даже военными ресурсами для полномаштабного наступления и серьёзной конфронтации с Западом.

По мнению режиссёра этого представления, США и НАТО должны были испугаться одного грозного вида российской армии и быстро принять условия капитуляции.

В этот раз вначале вроде удалось напрячь западных "партнёров". Но потом, после неизбежных ритуальных переговоров, Путина опять послали далеко и надолго.

Каким будет третий акт этого "марлезонского балета"? После неудачи с демонстрацией мультиков и комиксов Путин, Лавров и Шойгу покажут цирковую клоунаду, акробатический этюд или эротическую мезансцену?