У России большие проблемы: разведка Британии объяснила, что стоит за увольнением 'мясника' Мизинцева

В России 27 апреля сообщили об увольнении замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева, который отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационных войск и весной 2022 года руководил блокадой и бомбардировками Мариуполя. Смещение "мариупольского мясника" может свидетельствовать о критических проблемах, с которыми столкнулась Россия в ходе затяжной агрессии против Украины.

Видео дня

В частности, Россия, очевидно, столкнулась с серьезными проблемами в логистике и дефицитом боеприпасов. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что информация об увольнении замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева появилась 27 апреля в соцсетях. Распространяли ее каналы, связанные с российской армией. Мизинцев, пробывший в должности замминистра всего восемь месяцев, отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск.

При этом с официальным подтверждением увольнения Мизинцева Москва не торопилась. И из этого можно сделать определенные выводы о проблемах, с которыми столкнулась Россия в ходе затяжной полномасштабной агрессии против Украины.

"Увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположения относительно его будущего подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре непростой кампании России в Украине. Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между Министерством обороны России и Группой Вагнера", – отметили в МО Британии.

При этом, по данным британской разведки, усилия российского военно-политического руководства перевести оборонную промышленность на военные рельсы пока не дают ожидаемых результатов.

"Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии выполнить требования военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", – резюмировали в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала об оборонных сооружениях, которыми оккупанты хотят остановить ВСУ.

С лета 2022 года в России построены одни из самых масштабных систем военных оборонных сооружений, которых в мире не было за многие десятилетия. Примечательно, что оборонные сооружения расположены не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко вкопаны в районы, которые сейчас контролируются Россией.

То, что РФ вырыла сотни километров траншей на международно признанной российской территории, в частности в Белгородской и Курской областях, в очередной раз доказывает, что российское руководство не просто боится украинского контрнаступления, но и достаточно высоко оценивает потенциал украинских войск и возможную успешность предстоящей операции Сил обороны Украины.