У Путина заявили о создании новой дивизии на юге РФ "для противостояния НАТО"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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У Путина заявили о создании новой дивизии на юге РФ 'для противостояния НАТО'

В Южном военном округе России еще в прошлом году сформировали новую мотострелковую дивизию, якобы из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока.

Так пояснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Его слова цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

"В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", – сказал он, подчеркнув, что министерство "ведет непрерывное переоснащение округа".

По его словам, при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, а также выросло качество практических мероприятий. А наряду с развитием военной инфраструктуры "продолжается процесс обеспечения военнослужащих жильем".

Шойгу признал, что выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках "реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи".

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