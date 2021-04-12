У Путина заявили, что не воспринимают всерьез угроз США

В Кремле заявили, что не воспринимают серьезно угроз Соединенных Штатов Америки о последствиях в случае, если Москва продолжит агрессию против Украины.

Такой позицией российских властей поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз... Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", – высказался он.

Так представитель Кремля прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент Джо Байден до сих пор придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно".

По словам Пескова, "РФ ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы", а также якобы никогда не занималась агрессивными действиями.

Отметим: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский подал запрос на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Донбассе, однако ответа на эту инициативу пока нет.

Зато Дмитрий Песков попытался отрицать факт обращения Зеленского к Путину, заявив, что ничего об этом не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил односторонние провокации России на украинском Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриана и главой МИД Германии Хайко Маасом.