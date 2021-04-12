Путин пытается уничтожить не только украинскую независимость. Одновременно он хочет разрушить мировой порядок, и не прослеживается никаких признаков того, что “лидер” России готов отступиться от этих своих “исторических миссий”. Путин хочет въехать в историю на белом коне. Но это опасная иллюзия, за которую будет расплачиваться не только он, но и вся Московия.

Российский диктатор задекларировал свои цели, и весь государственный аппарат Российской Федерации работает над неукоснительным выполнением намеченного им. Долгое время на Западе старались не очень обращать на это внимание. И только президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Путин-убийца. Послав этим четкий сигнал Кремлю, – больше этого терпеть никто не будет.

Назвав вещи своими именами, в Вашингтоне сообщили кремлевцам, что перед ними новая Америка. Которая готова ответить на все геополитические вызовы со стороны Москвы. Если Путин надеялся напугать США ядерным шантажом, то это лишний раз подтверждает его интеллектуальную ограниченность и несоответствие должности, которую он занимает десятилетиями.

Он никак не хочет учитывать, что сегодня расклад совсем другой, чем был при президенте Дональде Трампе. И сейчас коллективный Запад никак не может себе позволить дать слабинку. Ведь тогда геополитическая карта мира может резко измениться, и все поймут, что центры силы переместились в Россию и Китай.

Осознавая, что у него закончились “козырные карты”, а конец его клептократического режима неизбежно приближается, Путин может попытаться в последний раз испытать мир на прочность.

Он готов войти в конфликт со всем миром, но не отказаться от своих безумных идей относительно Украины.

Сейчас это очень похоже на то, как в Индии ловят обезьян. Их ловят на тыкву, в которой выдолбят отверстие, куда засыпают зерно. Обезьяна засовывает руку, набирает зерна, а кулак уже вытащить не может – для этого нужно разжать руку и отпустить зерно, но обезьяна не отпускает.

И вот когда к ней идут охотники, обезьяна визжит, кричит, бьется в истерике от ужаса, но кулак принципиально не разжимает. Россия сама себя поймала на Украину, но отказаться от идеи захвата соседнего государства диктатор не в силах.

Еще тогда, когда Путин залез на украинскую территорию и зажал в своей имперской руке Крым, было понятно, что разжать кулак для него невозможно. Но ему этого показалось мало, и он залез еще и второй рукой в Донбасс, спровоцировав тем самым ситуацию, в которую не попадают даже обезьянки.

И все это несмотря на то, что еще в 1991 году история вынесла свое окончательное решение – украинцы и россияне должны жить и развиваться отдельно. Что даже поняли и “коммунистические бонзы” 30 лет назад.

Но мелкий элемент коммунистической системы – недалекий кегебист Путин этого понять не смог и продолжил автоматически выполнять то, на что его когда-то запрограммировала кегебистская школа. Результатом деятельности этого бездарного “политика”, который случайно занял место президента Российской Федерации, стала российско-украинская война, которая уничтожает саму Россию.

Сейчас решения в Кремле принимает психически нездоровий человек, с личными комплексами то ли Наполеона, то ли дворового хулигана-малолетки. А его ближайшее окружение уже неспособно мыслить критически. Оно само себя запугало и загнало в тупик. И теперь хаотично пытается что-то сделать, чтобы весь карточный домик “путинского самодержавия”, собранный на имперских скрепах, не рухнул им на голову. От России идет стойкий запах разлагающегося СССР, и это невозможно скрыть даже за путинской пропагандой.

Российско-украинская война продолжается уже более 7 лет. А переброска к границе Украины воинских частей армии России – всего лишь показатель, что концепция так называемой “гражданской войны” в Украине полностью провалилась. Имитаторы шахтеров с оружием “купленным в военторге ” или “выкопанным из шахт”, не выполнили главного приказа Путина – захватить Украину. Поэтому Россия снова перебрасывает свои армии к границам Украины, чтобы продолжить войну.

Возможное очередное нападение России на Украину выглядит, как намерение Кремля отвлечь российский народ от всех тех критически опасных для режима социально-экономических проблем, которые надвигаются на Россию мощным цунами. Широкомасштабная война Москвы с Украиной может стать самоубийством для России, не говоря уже о полном крахе путинизма.

На фоне падения рейтинга “императора” и тотального обнищания населения РФ, нагнетание темы войны – это именно то, что надо власти. О том, что в России в прошлом году вымерло 510 тысяч населения, она не хочет вспоминать. Заливая россиянам глаза “патриотизмом” с телевизора, чтобы они слепо поверили в то, что враг на пороге”.

Российское население тотально поражено пропагандой. Оно превратилось в “пропагандоголиков”. Профессиональная пропаганда – это путинское оружие массового поражения, действующее как мощный идеологический наркотик. Поэтому симптомы лечить бессмысленно, необходимо устранять причины.

Россиянам бы выключить путинский телевизор и включить голову. Начать думать, что же в действительности происходит вокруг них. Но они продолжают смотреть всю эту телевизионную вакханалию, где на сцене прыгают Киселев с Соловьевым, а Жириновский просто начинает выть волком в прямом эфире.

Население России, как баранов, ведут в ад те, кто надеются выжить и сохранить свои незаконные богатства. На сограждан им просто наплевать, поскольку властьимущие никогда не считали их за людей.

“Бункерный президент” готов на любые преступления ради сохранения своей власти. А организованная преступная группировка, которая стоит за ним, подталкивает его к новой агрессии в отношении Украины.

Москва не сможет долго держать крупные военные силы на западных границах, а убрать их оттуда, для них значит признать свое поражение. Поскольку в Кремле очень боятся того, чтобы в российских регионах не подумали, что центр уже перестал контролировать ситуацию в стране.

Хотя понятно, что в случае очередного вторжения в Украину, Российскую Федерацию отключат от SWIFT, а на нефть и газ будет наложено эмбарго. Также Москву может ждать исключение из Совета Безопасности ООН. И это будет началом краха России, к которому ее так упорно ведут путинисты.

Путин, волею случая, провел часть своей жизни на Западе, в оккупированной СССР части Германии, и сейчас у него большой шанс там же его закончить, – в Гааге.

Но это может случиться только в случае, если ему очень повезет. И его подельники не придушат Путина еще до того, как его под усиленной стражей, отвезут в Международный уголовный суд.