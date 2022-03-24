У Путина предложили начинать уроки в школах с молитвы о России

Государственный советник российского лидера Владимир Мединский заявил, что в школах страны надо экстренно вводить практику молитв за родину перед началом занятий. Идея берет начало из практики до 60-х годов в США, на которые в РФ официально принято не ссылаться.

Слова политика передает агентство ТАСС. Мединский намерен немедленно обратиться в Минпросвещения России для введения аналогичной системы и в отечественных школах.

Он заметил, что более 150 лет в США школьники исполняют молитву за страну, написанную общественными деятелями еще во второй половине XIX века.

"В некоторых штатах, конечно, школьникам позволено не повторять традиционные слова, если это претит какой-то там их толерантности. Но присутствовать на молебнах они обязаны", – указал советник Путина.

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Отметим, что молитвенная традиция американских школ была прекращена в 1962 году, когда Верховный суд решил, что финансирование молитв из школьного бюджета нарушает конституционный запрет на установление официальной религии в США. В последующих решениях суда признается, что молитвы в школах находятся под защитой Конституции.

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