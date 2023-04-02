У Медведева обострение: взорвался оскорблениями в сторону Зеленского и Борреля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз стал жертвой весеннего обострения. Он взорвался новыми оскорблениями в адрес Украины и ее властей из-за расторжения договора аренды между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ МП, экстравагантный российский чиновник взялся грозить украинскому руководству "судом божьим".

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Попутно экс-президент РФ оскорбил верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, "поздравив" его с 1 апреля. Новую порцию ругательств и оскорблений Медведев разместил в своем Twitter.

Он пригрозил "судом божьим" представителям украинских властей и взялся цитировать Библию из-за "гонений" УПЦ МП в Украине.

"Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное. Ибо сказано: "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою" (Апокалипсис 19:20)", – блеснул "'эрудицией" в библейских текстах Медведев.

Заодно он оскорбил и Борреля, фактически обозвав главу европейской дипломатии "дураком".

"А что касается Дня дурака, то Жозеп Боррель – большой специалист. Это ЕГО день", – отметил главный "интеллектуал" России.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Россия будет убивать миротворцев НАТО в Украине. Информация об обсуждении на Западе идеи отправки в Украину миротворческого контингента вызвала у зампредседателя Совбеза РФ настоящую истерику.

Миротворцев НАТО бывший президент России обозвал "оборзевшими тварями, соскочившими с катушек". Также чиновник государства-агрессора заговорил о "волках в овечьей шкуре", которые хотят установить "выгодный им мир".