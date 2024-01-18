'Труднее будет договариваться': Лавров сделал новое заявление о переговорах с Украиной

Россия продолжает играть в "жертву" и жаловаться, якобы с ней не хотят вести переговоры о завершении войны в Украине и "мире", конечно же, на кремлевских условиях. Там утверждают, что Запад и НАТО оттягивают этот процесс, лишь усложняя все.

Видео дня

В то же время Москва уверена, что она никогда "не проиграет". С такими высказываниями выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого 18 января процитировали пропагандистские росСМИ.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, не понимают: чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться", – заявил кремлевский приспешник.

Это было на пресс-конференции, которую посвятили итогам деятельности российской так называемой дипломатии за прошлый год. Лавров отметил, что подобные слова сказал диктатор Путин еще в 2022-м и "это пророчество исполнилось".

Глава МИД государства-террориста также заявил, мол, нечего надеяться, что Россия будет каким-то образом побеждена.

"Фантазировать на эту тему могут только те, кто не учил историю. А таких много на Западе", – утверждает Лавров.

Он считает, что "справедливо урегулировать" ситуацию в Украине должны Запад и НАТО, но с их стороны Москва не видит "ни малейшей заинтересованности" в этом. По его мнению, это Запад "ведет дело к эскалации".

Добавим: недавно и сам Путин выдал очередной бред о срыве переговоров между Россией и Украиной еще в начале полномасштабной войны. Диктатор тоже посыпал обвинения в адрес Запада, утверждая, что если бы не "эти придурки", Кремль давно бы "все закончил".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме ответили на так называемые сигналы РФ об окончании войны. Там подчеркнули, что Путин не похож на человека, желающего мирных переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!