РПЦ функціонує як офшорна компанія, вже багато років не сплачуючи податків. Та святі отці пішли далі, вимоливши право відмивати кошти: просили у всесильного, почули депутати.

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Дердума звільнила російську православну церкву з-під дії антивідмивочного законодавства. Формально, через низькі ризики, але насправді - все з точністю до навпаки: РПЦ увʼязла у бізнес-оборудках по самісіньку свою православну бороду.

Скарбниця Гундяєва поповнюється коштом пожертв та спонсорів: до складу корпорації "РПЦ" входять понад 39 тис. храмів, і кожен з них віддає від 10% до 50% в патріарший общак. За рік інкасується $56-$60 млн.

Друга стаття доходів - державні дотації: в "намолену" касу, за даними російського РБК, влада вкладає близько $75 млн.

Та найбільше джерело профіту - це власний бізнес. Сума не відома, але свого часу архиєпископ Климент казав, що доходи за цією статтею складають 55% бюджету. Публічно церковний бізнес складають мережі готелів, продаж церковного реманенту, і, звісно, свічечок. Та є й підводна частина: час від часу трапляються гучні скандали, які проявляють мирські таланти святих отців: йдеться про імпорт алкоголю, тютюну, "іномарок", також відомо про інвестиції в сільське господарство, банківський сектор, в гуртову та роздрібну торгівлю, виробництво харчових продуктів.

Тільки офіційно нараховуємо щороку під $300 млн доходів. Враховуючи ще й підводну частину бізнес-айсберга, занурену у мутні води російського бізнесу, то варто говорити про значно більші суми.

Тепер найважливіше: для чого "святим отцям" знадобилася індульгенція від моніторингових служб?

Найголовніше - прагнення до безконтрольних трат. Видатки церкви - найбільше таїнство РПЦ, значно більше, ніж таємниця сповіді та інші ритуали. Ніяких записів, звітів чи інших подробиць.

Частково секретність можна пояснити необхідністю фінансувати свою "духовну" резидентуру в Україні та інших країнах. З іншого боку, чисельні палаци, резиденції, коштовні годинники і яхти теж не профінансуєш з рахунку РПЦ. Для цього й потрібно "православні рублі" конвертувати в "мирські долари".

Кремль все це розуміє. Та оскільки російське духовенство добросовісно - копняком і кадилом - заганяє своїх вірян в окопи, то влада готова апріорі вірити у доброчесність бізнес-оборудок РПЦ.

В результаті корпорація Гундяєва зі звичайного офшорного бізнесу в межах РФ перетворювався на легальний конвертаційний центр із 100%-ю недоторканністю. Тепер кожному православному бізнесмену годиться відмивати гроші лише в намоленому місці. Уявляєте, скільки підприємців потягнуться на сповідь, аби обговорити процент конвертації. Ну треба ж Гундяєва якось влаштовувати церковні аншлаги в період масової утилізації вірян.

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