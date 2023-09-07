Говорят, что в пещеру вот-вот приедет Ким Чен Ын, дабы договориться о поставках вооружений, которых катастрофически не хватает. Правда, официальному Кремлю пока "нечего сказать на эту тему". Возможно, жировик и передумал вскакивать. Прыщики да бармалеи – вот и все союзники пещеры. И поговорить-то не с кем. Разве что с Эрдоганом, и то – каждую секунду приходится прикрывать ягодичную область. Математика Азата Мифтахова в тюрьму укатали? – равнение на Шойгу!

Видео дня

Сейчас этот мега-мозг продемонстрирует свои познания, вводя в ступор весь НАТОвский генералитет: шесть танков и шесть танков – будет одиннадцать танков. А двенадцатый мутировал в оленя и растворился в таежной глуши. Вот и раскрыта военная тайна об отсутствии орочьих потерь: мохнатики не умирают – они превращаются в пельмени и выплаты. А заодно понятно, где прячется инфляция. Она растворяется в кислотных методичках Росстата, наполняя вождя гордостью за то, что "нет у Запада методов против нашего брата-уркагана". И только план "Ковер" превращается в константу, притягивая к земле самолеты и не отпуская их до тех пор, пока не приземлятся вражьи беспилотники. В ночь на вторник особо дерзкие из них пытались атаковать путинскую резиденцию Завидово, но были сбиты по щелчку Собянина.

Ощетиниться и бдеть – вот девиз выживальщика, истошно шерстянеющего на коричневых кочках. Заглушить чуждые сигналы и сморщиться. В Москве, Питере, Казани, Воронеже и других городах планово отвалился Ютуб. Пользователи тщетно жаловались в Гугл, а Роскомнадзор впал в несознанку: "Это не мы! Ищите проблемы в другом месте!" – и подмигнул Ростелекому. А вождь в это время снова надутый ходит. Вот только накануне заискрился доверием и воспылал любовью, прильнув к старому дружбану Эрдогану, а тот воспользовался моментом, и надул бедолагу еще больше. "А давай, говорит, - мы за твой газ национальной валютой заплатим? Турецкой лирой. В рамках дедолларризации? Индийские рупии – вон как зашли – вижу, как отряхиваешься!.." Вот и катается теперь таврический плешарик по пещере, проклиная коварство партнеров. Правда, успел откатиться вместе с зерновой сделкой, и посрамленные надуватели воспылали бессильной злобой. Глава МИД Германии Анналена Бербок не сдержала эмоций: "Игра Путина с "зерновым соглашением" цинична. Только через Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод", - возмутилась Бербок. В общем, вонь стоит, как в старые добрые времена в питерском автобусе. Одно плохо – навонять и выскочить уже не получается.

Скоро эта совковая вонища накроет всю пещеру, взбодрив старичье второй молодостью. Ценовое ралли в магазинах обещает ушатать население на "русских горках" с намеком на "русскую рулетку". Устанавливая рекорды 10 торговых дней подряд, АИ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. А значит, подорожание будет тотальным. Правительство готовится запретить свободный вывоз нефтепродуктов, сделав продажу дизеля и бензина за валюту уделом избранных компаний, список которых будет утвержден отдельно. Но какое дело глубинариям до жирных котов, с которых сойдет лоск? Выживальщики перестали платить по кредитам, которых набрали не от хорошей жизни. С января по июль размер задолженности превысил 32 трлн. рублей. Причем, его рост оказался максимальным с 2015 года. Почти 13 млн должников находятся на принудительном взыскании, и приставы вспотеют в попытках взыскать долги физлиц на сумму 2 трлн руб. Поди ж ты, вырежи почку у мохнатика, который спрятался в щель и оттуда огрызается.

Но есть и позитивная новость: Суровикин появился на публике. Лысый, осунувшийся, но живой. Следов пыток на морде не обнаружено. Это вам не малахольный Шольц, глазами ударяющийся о беговую дорожку. Армагеддоныч крепок и вонюч, и еще посмердит в сторону НАТО, сглаживая ракетами углы Пентагонщины. Не исключено, что и на фронт отправится замаливать грехи в рамках осенней мобилизухи, где его и простят посмертно.

А в это время Памфилова зашкуривает последние пеньки. Единый день голосоёвища должен стать генеральной репетицией главного фашистского аттракциона: пятого восшествия крысопута на престол. В Москве с большим демократическим отрывом должен победить Собянин, как солист на разогреве. А там и плешивый гвоздь программы выскочит где-нибудь в Лужниках, зажигая костры маргиналам. Пока что на манеж выпускают теплого игристого Димона Шампанского, который веселит аудиторию галлюцинациями про слепых кротов и с веселыми зигами взрывается под куполом цирка. Поставить бы к нему в пару виночерпия Гурулева – цены бы им не было! Зато в пороховой Дыре Донбасса не до развлечений. Там выбор невелик: либо смердишь как живой, либо протух и пригорюнился. Мохнорылые жалуются, что "минные заграждения утратили эффективность". Животрепещущий рашист Ходаковский ноет, что на подступах к Новодонецкому "сейчас идет ожесточённый бой", а ВСУ пытаются двигаться еще и к Новомайорскому. Трепещет фарш перед замесом. В районе Работино ВСУ прошли оборонную линию с противотанковыми рвами и "зубами дракона" - время жарить пельмени!..

Рубль разорвал оковы Центробанка и метнулся в сторону сотки за доллар. Пока что взята планка 97,6 – но тенденция очевидна. Набиуллина сняла брошь и пристегнула электрошокер: она готова к любому развитию событий. Зарядить дефибрилляторы! Разрядить! Мохнатики не умирают! Они просто отключаются от иностранного софта и перестают дышать, переползая в пакеты. И пусть немецкий софт больше недоступен для РЖД и коматозной промышленности – мы заведем наш бронепоезд! Скрестим "Аврору" с "Кузей" и пустим вплавь передовую вонючку, как последнюю надежду на выживание в водовороте мирового коллектора! Сармат не летает. Он, аки ядерный фаллос, стоит на стреме, отпугивая западных птеродактилей от наших скрепных болот. Так победим!