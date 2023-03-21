Трагедия на перевале Дятлова: ученые предположили, что туристы сами себе вырыли могилу

Двое ученых из Швейцарии нашли подтверждение теории о том, что гибель туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году могла произойти в результате схода довольно редкого типа лавины, который называется снежная доска. Вероятно, туристы обрекли себя на смерть, сломав снежную основу, которая удерживала снежную доску.

Видео дня

Руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин в Федеральной политехнической школе Лозанны Йохан Гауме и профессор геотехнической инженерии в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Александр Пузрин побывали на месте происшествия и нашли доказательства того, что в этой местности происходит сход снежных досок, пишет Vice. Теорию о том, что именно такая лавина убила "дятловцев", Гауме и Пузрин озвучили еще в 2021 году, но доказательств у них не было. Теперь же все изменилось.

"Прямые доказательства из района перевала Дятлова подтверждают, что регион является лавиноопасным и что склоны над местом, где Игорь Дятлов и его группа разбили палатку, достаточно круты для схода лавин", – говорится в заявлении ученых.

Они также сообщили, что другие независимые исследования также "подтвердили предположение и основные результаты нашего моделирования схождения снежных досок".

Исследование швейцарских ученых проводилось не только в том же районе, где погибли "дятловцы", но и при схожих погодных условиях, которые были в ночь гибели туристов.

Снежная доска – это лавина, которая образуется вследствие отсоединения массивной обледенелой корки от нижнего слоя снега. Такие лавины образуются, когда верхний слой снега разогревается в течение дня под действием солнечных лучей, а вечером происходит резкое снижение температуры. В результате образуется очень тяжелая снежная доска, которая отрывается от основания на большой площади и несется вниз по склону с большой скоростью.

Именно такая массивная и тяжелая лавина могла бы объяснить странные травмы на телах погибших.

Исследователи предполагают, что трагический инцидент могли повлечь сами "дятловцы", устанавливая палатки и повредив верхний слой снега, сдерживавший схождение снежной доски.

Исследование ученых также опровергло версию о том, что склоны на перевале Дятлова недостаточно наклонены для схода лавин. Путешествие ученых показало, что местность покрыта естественными ступенчатыми перепадами, которые могут повлечь за собой схождение снежной доски.

"Ступени имеют наклон более 28 градусов, а многие склоны даже круче 30 градусов. Более того, эти склоны не просто локальные, они непрерывны: независимо от того, где вы поставите палатку, вы, скорее всего, окажетесь под одним из них" , – отметили ученые.

В заявлении также говорится, что во время одной из последних экспедиции на место гибели туристов, исследователи обнаружили следы схода двух снежных лавин, которые замело за следующие несколько часов.

"Неудивительно, что спасательная команда не смогла найти признаков лавины через 3 недели после инцидента. Это также объясняет, почему лавины не наблюдались там раньше: в таких суровых погодных условиях перевал труднодоступный для туристов, в то время как следы небольших снежных досок исчезают в течение нескольких часов", – заявили ученые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о теории блогера-конспиролога Валентина Дегтерева, предполагавшего, что турист могли случайно наткнуться на секретный объект СССР и были убиты.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.