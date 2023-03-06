Человек в черном и секретный объект: блоггер предположил, кто и почему убил группу Дятлова

Так называемая группа Игоря Дятлова, которая при невыясненных до конца обстоятельствах погибла 2 февраля 1959 года на Северном Урале, вероятно, стала жертвой советской номенклатуры, которая превыше всего ставила собственные секреты. Речь идет о космическом аппарате, который "советы" запустили в космос.

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Новую теорию о загадочной гибели туристов недавно опубликовал блогер-конспиролог Валентин Дегтерев. Он предполагает, что турист могли случайно наткнуться на секретный объект СССР, упавший неподалеку от реки Ауспия.

Свое предположение блогер базирует на одном из снимков, сделанных кем-то из команды Дятлова. Его внимание привлекло фото, сделанное в январе 1959 года.

Фотограф, находившийся вблизи русла реки Ауспия, сделал пейзажное фото, на котором блогер обнаружил странное. В левом углу фото среди кустарников можно заметить черный силуэт человека, рядом с которым находится объект округлой формы.

Подробно проанализировав снимок, насколько это возможно, ввиду его качества, блогер предположил, что объект на фото – это присыпанная снегом секретная автоматическая межпланетная станция "Луна-1". По крайней мере, между объектами есть поразительное сходство, которое можно заметить даже невооруженным глазом. В частности, объект на фото имеет не только округлую форму, но и заметны открытые радиоантенны.

Поскольку то, как выглядело "Луна-1" неизвестно, блогер делал свои выводы, исходя из вида следующей АМС – "Луна-2".

Приблизительно сходятся и даты. "Луна-1" была запущена 2 января 1959 года и должна была достигнуть Луны, но из-за ошибки в расчетах до цели она так и не долетела. Советские власти тогда заявили, что АМС "Луна-1" вышла на гелиоцентрическую орбиту и стала спутником Солнца. Но, как предполагает Дегтерев, АМС, вероятно, попала под действие гравитации Земли и упала вглубь уральской тайги.

Блогер также считает, что "Луна-1" могла быть частью секретного ядерного проекта СССР, который в конце 1950-х годов рассматривали как "советы", так и США. Речь шла о желании обеих стран наперегонки устроить ядерный взрыв на Луне, чтобы показать преимущество собственной космической программы.

Действительно ли на "Луне-1" был ядерный заряд – неизвестно, однако даже попадание самой "Луны-1" в посторонние руки могло стать причиной космического провала для СССР. Так что, вероятно, "дятловцы" просто оказались не в том месте, и не в то время.

Слабыми местами своей теории блогер называет то, что по каким-то причинам исполнители приказа "сверху" не избавились от фотоаппаратов, которые были у туристов, а также не избавились тел своих жертв. Возможно это халатность, или шок, в состоянии которого находились исполнители смертельного приказа.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

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