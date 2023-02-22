Топ-дипломат Китая заявил о готовности усилить сотрудничество с РФ и заверил, что страны не поддадутся давлению ''третьих сторон''

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил о готовности усилить сотрудничество со страной-агрессором Россией. Он также заверил, что Пекин и Москва не поддадутся давлению "третьих сторон".

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Такое заявление Ван И сделал во время встречи с кремлевским диктатором Владимир Путин. Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Отмечается, что Ван И передал Путину "искренний привет" от Си Цзиньпина, после чего заявил, что КНР готов укреплять стратегическое сотрудничество с РФ в интересах двух стран и всего мира.

"Отношения России и Китая выдержали давление со стороны международного сообщества, развиваются стабильно, не подвержены давлению третьих сторон", – добавил он.

Со своей стороны, диктатор заявил, что российско-китайские отношения достигают "новых рубежей".

Путин также подтвердил, что Кремль ждет визита главы КНР Си Цзиньпина.

Стоит отметить, что глава Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы готовится посетить Москву, чтобы провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка призвана дать толчок мирным переговорам и положить конец войне в Украине.

Накануне в Китае высказали "глубокую обеспокоенность" тем, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля". Там призвали все причастные страны прекратить разжигать огонь, обвинять КНР и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань".

18 февраля главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР приготовила "мирный план" для окончания войны в Украине. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – ровно год после полномасштабного вторжения российской армии.

По данным Bloomberg, "мирный план" от Китая может содержать призыв к прекращению огня и военной поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая, если Китай решит помочь Кремлю. Он выразил надежду, что Пекин сохранит прагматическую позицию.