'Только на тебя надежда': жители Краснодарского края записали слезливое обращение к Лукашенко и пригрозили маршем на Москву. Видео

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае слезно обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, поскольку их вполне легитимный правитель Владимир Путин давно махнул на них рукой. Население глубинки изнемогает от уничтоженной экологии, отсутствии медицины и высокой смертности.

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Люди записали видеообращение к политику из соседнего государства после того, как Лукашенко картинно остановил поход "вагнеровцев" на Москву с целью госпереворота. Россияне подчеркивают, что уже настолько доведены "до ручки", что и сами скоро пойдут на Москву (чтобы посмотреть видео, доскроолльте страницу до конца).

"Рядом с нами находится огромный мусорный полигон, из которого вытекает фильтрат и попадает в оросительные каналы рисовых плантаций. А выращенный рис используют в школах и детсадах, это — нарушение продовольственной безопасности. Кроме того, у нас огромный процент онкологии, но врачей-онкологов нет. Здесь с нами дети, что мы им оставим?", – возмущается местная пенсионерка.

В то же время другая героиня ролика указала, что население станицы фактически вымирает. Единственный роддом не позволяет женщинам рожать чаще, чем раз в месяц.

"У нас складывается впечатление, что никому до нас нет дела. Невозможно здесь жить, нас просто убивают! Батька, родный, только на тебя надежда", – вопиют активисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 июня в России развернулся настоящий "блокбастер", когда тысячи вооруженных "вагнеровцев", вооюющих в Украине, развернулись и пошли на Москву. Лидер боевиков Евгений Пригожин заявил, что пришло время спросить с российских элит за коррупцию и отказ поставлять боеприпасы на фронт, посылая на убой сотни солдат, офицеров и уголовников.

Однако в 200 км от Москвы довольно прогрессивный вооруженный поход был прекращен по звонку самозванца Лукашенко. Тот якобы сумел убедить "повара Путина" не проливать кровь россиян и уладить все конфликты полюбовно.

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