Террорист Гиркин отказался вступать в ЧВК ''Вагнер'' после разборок с Пригожиным

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) присоединиться к его наемникам в Украине. Последний согласился обсудить предложение, но после очередного витка разборок с "поваром Путина" он отказался воевать в рядах ЧВК.

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Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале. Он рассказал, что Пригожин назначил переговорщиком относительно его возможного трудоустройства в ЧВК полковника армии РФ в отставке Андрея Трошева.

Он неоднократно публично оскорблял Гиркина, однако военный преступник все же решил с ним пообщаться, выслушать предложение по поводу вступления в ряды "вагнеровцев" и дать ему конкретный ответ.

В пятницу, 27 января, Гиркин созвонился с Трошевым, чтобы договориться о встрече, на которой они бы обсудили его участие в боевых действиях в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Было решено, что Гиркин должен в течение двух суток выехать во временно оккупированный Луганск для личной беседы.

"Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес – полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка", – заявил Стрелков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Пригожин поссорился с Игорем Гиркиным. Террорист "Стрелков" обвинил "повара Путина" в том, что тот умышленно неверно истолковал его критику политических устремлений и использование информпространства как нападение на силы ЧВК, воюющие против Украины. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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