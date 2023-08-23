Я был уверен, что Пригожина Моль обязательно убьёт.

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В ж*пе Пригожина, да что там в ж*пе... В щели между его ягодицами харизмы было больше, чем во всем Путине - от макушки и до пяток. Владимир Владимирович не мог оставить в живых человека, который как минимум поводил ему МПХ по губам. А как максимум был способен отодрать великого лидера современности во все места, прилюдно и с шутками.

Атаман Вагнера был человеком страшным, малоприятным, но, черт побери, обаяния негодяя ему было не занимать. Харизма на 21 дюйм, против путинских 5 сантиметров. Брутальный, наглый, решительный... Мог же, чертяка, Москву взять, Кремль сжечь и повесить этого мелкотравчатого диктатора на Спасской башне за колокольчики.

Однако, не взял, не сжег и не повесил. Чем подписал себе приговор.

Было ясно, что вопрос решат. Оставалось только понять - когда? И как?

Я ждал, что Пригожина угостят чайком с полонием - основным кремлевским деликатесом. Или, что у него разовьется ураганный рак. Инфаркт, опять таки, мог случиться... все таки возраст. Стрессы и все такое...

Но на этот раз орудием Моль выбрала ПВО. Чтобы уж всех скопом. Наверняка.

Тараканы в банке. Пусть жрут друг друга, что есть силы.