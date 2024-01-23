Там производили 'Грады', 'Смерчи', 'Торнадо': всплыли новые данные о последствиях атаки дронов на завод в Туле

В ночь на 21 января ударные беспилотники атаковали военный завод "НПО Сплав" в городе Тула (РФ). В результате атаки в одном из производственных цехов завода произошел пожар.

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Также на территории предприятия была повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Сначала в сети появилась информация о поражении завода "Щегловский Вал", однако под удар, вероятно, попало предприятие "НПО Сплав". По предварительным данным, первоначальная информация могла быть другой из-за близкого расположения заводов друг к другу.

Примечательно, что атакованный завод специализируется на производстве, ремонте и модернизации реактивных систем залпового огня. В частности, на предприятие "НПО Сплав" россияне производят РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и "Торнадо".

Стоит отметить, что после атаки дронами предприятие частично обесточено. Также в сети подчеркнули, что основной ущерб предприятию нанес не пожар, а автоматическая система пожаротушения. Было затоплено высокотехнологичное и дорогостоящее импортное оборудование, используемое для производства продукции.

Ранее сообщалось, что в российской Туле в ночь на 21 января раздались взрывы. С помощью дронов поражён завод "Щегловский вал", занимающийся производством зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С".

Напомним, всего в ночь на 21 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах России. Информация о "бавовне" поступала из Тулы, Орла и Смоленска. Минобороны РФ заявило о работе ПВО.