События последних дней были настолько неожиданными и настолько судьбоносными, что на время стали крупнейшей мировой новостью.

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Никто даже не мог представить, что Международный уголовный суд (МКС) примет такое сенсационное решение об аресте путина.

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За декілька днів до цього рішення, деякі американські ЗМІ повідомляли, що МКС найближчими днями може ухвалити деякі рішення щодо агресії путіна проти України. Але, ніхто не міг навіть теоретично передбачити, що МКС ухвалить настільки радикальне рішення, яке без будь-якого сумніву вже стало історичним і унікальним прецендентом у практиці МКС.

Треба визнати, що МКС ухваливши рішення про арешт лідера ядерної країни за вчинення міжнародного злочину, на практиці доказав, що перед законом усі у світі рівні і у разі скоєння військового злочину така особа буде притягнута до відповідальності.

З моменту офіційного оприлюднення цього рішення, правовий статус путіна, з точки зору міжнародного права змінився, тепер путін офіційно є підозрюваним у скоєнні тяжкого міжнародного злочину, який підпадає під юрисдикцію МКС.

Той факт, що МКС не тільки не обмежився процедурними рішеннями щодо відкриття кримінального провадження, про притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини, - департаціі дітей і примусового виселення окупованого населення до росіі, а й ухвалив запобіжний захід і видав міжнародний ордер на його арешт, лише підтверджує виняткову загрозу людству, яку являє собою підозрюваний путін.

МКС, на відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних судів, є установою, що діє постійно. До його компетенції належать злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту. Він є перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності.

Нагадаю, що після визнання 14 листопада 2016 року Міжнародним кримінальним судом ситуації в Криму та Севастополі рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Росією та Україною, президент путін видав наказ про вихід РФ з-під юрисдикції цього суду.

На день ухвалення рішення про арешт путіна 123 країни світу ратифікували Римський статут і стали державами учасниками МКС.

Тобто, з 193 країн членів ООН - 123 краіни приєдналися до МКС, тобто, переважна більшість країн світу. Ці країни-члени МКС зобов'язані виконувати ордер, - якщо Путін опиниться на їхній території, вони повинні будуть передати його суду.

Ясно, що росія буде ігнорувати це рішення МКС. посилаючись на те, що не визнає юрисдикцію цього суду, але незважаючи на це, арешт буде мати для путіна цілу низку серйозних наслідків.

Зокрема, він вже позбавлений імунітету як глава держави, - відтепер "він не має імунітету від кримінального переслідування, який мають всі інші президенти країн".

Путін не зможе подорожувати більшістю країн світу, адже 123 держави є сторонами Римського статуту і це не тільки західні держави, але й багато держав, які є прихильні до росії. Не зовсім зрозуміло , як тепер путін поїде, наприклад, на найближчий саміт БРІКС, адже дві країни цієї міжнародної структури - Бразилія та Південна Африка, є учасники МКС і зобов’язані його заарештувати і передати в МКС.

путін є третім чинним лідером держави, щодо якого МКС видав ордер про арешт. Крім путіна, МКС видавав ордери на арешт лише, президента Судану Омар аль-Башира, лівійського лідера Муаммара Каддафі та президента Кот-д’Івуару.

Ще одна дуже важлива деталь полягає у тому, що ордер на арешт путіна є доказом вчинення путіним воєнного злочину - примусового переселення населення і депортація дітей з України до росії.

Тобто, українське населення і діти були не добровільно переміщені чи вивезені за межі України, як постійно заявляла російська пропаганда, а примусово була здійснена депортація дітей, тобто путін вчинив військовий злочин.

Такого приниження путін ще ніколи не відчував за усі довгі роки своєї кар’єри. Це не просто приниження путіна, як керівника держави, це підтвердження його агресії проти України.

Міжнародний авторитет путіна був і до цього рішення МКС на надзвичайно низькому рівні, а тепер він втратив будь-які позитивні елементи колись грандіозного авторитету. Для російського населення це теж буде колосальне приниження, адже їх президент - міжнародний злочинець.

Рішення МКС буде мати надзвичайно тяжкі наслідки для путіна і для росії. Якби вони не намагались дискредитувати це рішення, але факт є фактом - путін офіційно підозрюється у скоєнні міжнародних злочинів. Усі військовослужбовці росії, які будуть продовжувати акти агресії проти України, виконуючи злочинні накази свого Верховного головнокомандувача путіна, теж будуть вважатись співучасниками міжнародного злочинця.

Кожна мати, дружина чи сестра відправляючи на війну в Україну свого сина, чоловіка чи брата тепер повинні усвідомити, що їх рідні і близькі є співучасниками путіна.

За таких обставин, путінська влада розтане найближчим часом, як весняний сніг. Російські еліти, і перш за все феесбешне і військове співтовариство, не зможуть більше терпіти президента, міжнародного злочинця при владі у кремлі.

Путін це вже усвідомив, ще до рішення МКС і фактично розпочав процедуру передачі влади своєму наступнику. Але якщо раніше ця процедура була контрольована путіним, то після рішення МКС вона може вилиться у державний переворот, якщо путін не встигне найближчим часом привести до влади свого наступника.

Ще до рішення МКС, путін зрозумів, що він не може спиратись на кандидатуру Мішустіна, як прем’єр-міністра і свого наступника, тим більше він несподівано для путіна почав активну політичну діяльність, яка може свідчити про те, що він готується до виборів.

Путіну це не потрібно.

Зважаючи на те, що згідно з російською Конституцією у разі відставки путіна, обов’язки президента перейдуть до мішустіна і якщо він залишиться прем’єр-міністром,то зобов’язаний буде протягом трьох місяців провести нові вибори. Але, в росіі закони тлумачаться як кому буде вигідно, тому не можна бути впевненими що Мішустін у визначені строки проведе вибори. Він їх проведе тоді, коли вже не буде із кого обирати президента, крім нього.

Саме тому, як вважають деякі аналітики, путін планує найближчим часом провести ротацію мішустіна.

За інформацією, яка виходить із-за поребрика - наступником мішустіна на посту прем’єр-міністра може стати медведєв. Путін зупинився на цій кандидатурі, оскільки усі інші не викликають у нього повної довіри. А медведєв - перевірена особа.

Змінити мішустіна - буде не важко зробити на фоні економічного краху, що наближається, а от чи встигне путін привести до влади нового прем’єр-міністра - медведєва, ще невідомо.

Час покаже. Чекати залишилось не довго.

Не можна виключати, що влада в росії зміниться, як завжди - в результаті державного перевороту в кремлі.

Рішення МКС тільки підштовхнуло і зробило реальним державний переворот, в результаті якого до влади можуть прийти такі особи, які заради свого спасіння і спасіння російського олігархату, можуть видать путіна МКС, якщо на той час він ще буде живий.

Але, найбільш вирогідним розвитком внутрішньо російської ситуації є повторення путіним долі Саддама Хуссейна.

Але, то проблеми кремля.

МКС своїм несподіваним рішенням, лише пришвидшить їх вирішення.

Ми, українці, віримо в ЗСУ і віримо в нашу Перемогу.