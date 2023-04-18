Тайна перевала Дятлова: погибших туристов намеренно не искали, чтобы скрыть правду о смерти

Советские власти, вероятно, не слишком торопились с поисками погибших на горе Холатчахль туристов из группы Игоря Дятлова, поскольку пытались скрыть правду о том, что они погибли в результате участия в эксперименте.

Видео дня

Такую версию событий таинственной гибели туристов в свое время озвучил ветеран КГБ и ФСБ России, кандидат медицинских наук Владимир Нагаев. Задержка была необходима для того, чтобы дождаться полураспада радиоактивного изотопа фосфора-32.

Как считают независимые расследователи гибели дятловцев, туристы не просто ушли в горы, а являлись участниками научного эксперимента государственного значения.

Их задачей было провести тестовые запуски радиозондов специального назначения в безлюдной местности.

Радиозонды запускались на шарах с хлоропреновой оболочкой, наполненной пятисернистым фосфором – газом с короткоживущими радиоактивными изотопами.

Один или несколько таких шаров, вероятно, были сбиты метеорологическими ракетами, которые, как официально известно, использовались в районе горы Отортен.

В результате такого попадания, туристов могло накрыть высокотоксичным облаком, образовавшимся при взрыве или взрывах шаров.

Исследователи полагают, что радиоактивный газ (пятисернистый фосфор) оказался в окружающей среде. В условиях повышенной влажности (снежный туман), а также ионизации окружающей среды, вызванной радиацией, началось образование высокотоксичных сернистых газов, в том числе сероводорода.

Несмотря на то, что такие опасные химикаты могут достаточно быстро вывестись из организма, они оставляют после себя радиоактивный след, который исчезает только после определенного периода.

"Поиски пропавшей группы намеренно затягивались. Первые тела членов группы Дятлова были обнаружены спустя почти месяц после их гибели. Этот период соответствует двум периодам полураспада радиоактивного изотопа фосфора-32", – отметили расследователи.

Вероятное отравление дятловцев радиоактивным фосфором подтверждают и данные о том, что кожа погибших была темно-коричневого цвета, а на их одежде содержались следы радиации.

Сероводород также приводит к появлению отеков легких, расширению границ сердца (преимущественно правой половины), полнокровию органов и жидкой темной крови.

Именно эти симптомы удивляли патологоанатомов, которые занимались вскрытием погибших и не вписывались в теорию о сходе лавины, которая убившей туристов.

Нагаев предполагал, что после трагической гибели туристов за ними отправили "отряд зачистки", который должен был убрать все следы и создать видимость бессмысленной, случайной гибели.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.